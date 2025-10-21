Жената, закарала намушканото 15-годишно момче до болница: Пипнах му ръката, беше много студен

Беше неадекватен, със затворени очи, не говореше. Това каза Светла Борисова, която със съпруга си закарва в болницата 15-годишното момче, фатално намушкано в мола.

Като се качвахме в мола, чухме силни крясъци. Мъжът ми се качи и вижда момчето долу на земята. Пита какво е станало и събралата се тълпата му казва, че е намушкан с нож.

Видях много кръв, видях как момчето лежи долу. Имаше много хора, попитах дали са се обадили на линейка, но моят мъж реши, че няма какво да чакаме, разказва Светла Борисова пред Би ти ви.

"Пипнах му ръката, той беше много студен. Имаше двама човека охрана, мъжът ми ги помоли за съдействие и попита как да стигне по-бързо до колата. Те му отвориха врати, асансьори. Стигнахме до колата, качи го, не знам как сме стигнали до "Пирогов". Братовчед му на момчето беше с нас. По пътя беше неадекватен, със затворени очи, не говореше", казва още свидетелката.

По думите й в болницата също не са им съдействали "Докторите казаха, че тук не е детско отделение. Мъжът ми поиска количка, качи го и го буташе с тичане до интензивното".

Семейството е присъствало и на протеста пред СДВР вчера, на който хората поискаха доживотна присъда за извършителя. Задържаният за деянието също е 15-годишен и непълнолетен, така че по закон присъдата му може да бъде най-много 5 години.

Двете момчета са били в мола с приятели. Двете групи се срещат, а между двамата 15-годишни младежи има предишна вражда заради момиче.