Потушени са 52 пожара за изминалото денонощие, няма пострадали.

Потушени са 52 пожара в страната за изминалото денонощие, съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Екипите на пожарната са реагирали на 81 сигнала за произшествия, съобщи БТА.

При възникналите пожари няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които девет в жилищни сгради, един в промишлени сгради и др.

Без нанесени материални щети са 31 пожара, от които 12 в сухи треви и пр.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет.