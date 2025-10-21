ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4500 домакинства в Смолян преминават на екоуреди, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21545335 www.24chasa.bg

Потушени са 52 пожара за изминалото денонощие, няма пострадали

824
Потушени са 52 пожара за изминалото денонощие, няма пострадали. Снимка: Архив

Потушени са 52 пожара в страната за изминалото денонощие, съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Екипите на пожарната са реагирали на 81 сигнала за произшествия, съобщи БТА.

При възникналите пожари няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които девет в жилищни сгради, един в промишлени сгради и др. 

Без нанесени материални щети са 31 пожара, от които 12 в сухи треви и пр.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет. 

Потушени са 52 пожара за изминалото денонощие, няма пострадали.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса