Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят днес в Златица, Поморие, Козлодуй и Момчилград

Евро Снимка:Pixabay

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Златица, Поморие, Козлодуй и Момчилград, съобщи БТА.

Срещите започват в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: в Златица - в НЧ "Хр. Смирненски", пл. "Македония", в Поморие - в залата на Художествената галерия, ул. "П. К. Яворов" №15, в Козлодуй - в НЧХП "Христо Ботев - 1879", пл. "Христо Ботев" и в Момчилград - в НЧ "Нов Живот", ул. "Гюмюрджинска" №90. 

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото в България.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Гражданите ще могат да задават своите въпроси на експертите.

