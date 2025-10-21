ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4500 домакинства в Смолян преминават на екоуреди, ...

Пиян полицай предизвика зрелищна катастрофа край Перник (Снимки)

2136
Снимки:Силвия Янева, фейсбук

Пиян служител на МВР прелита от вътрешната магистрала на Перник през мантинелата и връхлита върху дъщеря ми в дясното платно на ул. "Софийско шосе". Това твърди Силвия Янева в социалните мрежи.

"Отказва проба за алкохол,естествено ... Видимо пиян и неадекватен!Тест за наркотици направи след 3 часа,а за алкохол категорично отказа.", пише още жената.

Снимки:Силвия Янева, фейсбук
