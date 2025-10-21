Кабинетът предстои да одобри финансова помощ за семействата на загиналите при наводненията в Бургаска област.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кабинетът ще проведе днес редовното си седмично заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет, предаде БТА.

Дневният ред на заседанието предвижда одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на загиналите при наводненията в област Бургас на 3 и 4 октомври тази година.

До 7500 лв. може да получи едно семейство, чието имущество е пострадало от наводненията, каза на 8 октомври социалният министър Борислав Гуцанов.

Дневният ред включва проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи или трансфери от резерва по Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Дневният ред на заседание предвижда също увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк" АД за покриване на оперативните разходи на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс“ и за разходи по дейностите за надграждането му.

Приемане на списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2026 г., също е част от програмата на заседанието.

Правителството предстои също да одобри позициите и състава на правителствената делегация на България за участие в 43-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО. Дневният ред включва и създаване на Национален механизъм за координация и контрол на правилното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България.