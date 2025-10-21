Първа копка на комуникационен и демонстрационен център на БАН ще бъде направена днес

Първа копка на комуникационен и демонстрационен център на Българската академия на науките (БАН) ще бъде направена днес, 21 октомври, съобщават от научната институция. Това ще стане на територията на Научен комплекс на БАН, който се намира на Четвърти километър в София, пише БТА.

С официална церемония ще бъде даденото началото на реализацията на проекта: "Реконструкция, преустройство, пристройка и промяна предназначението на съществуваща сграда за научна и проектна дейност - блок 29А, в комуникационен и демонстрационен център".

Той е част от процедура BG-RRP-2.010-0003-C01 за получаване на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост във връзка с изпълнение на инвестиция С2.I2 "Повишаване на инвестиционния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии" от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, допълват от Академията.

БАН тази година навърши 156 години от основаването си. На тържественото събрание в зала "Проф. Марин Дринов" председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева припомни, че Българската академия на науките започва своето съществуване като Българско книжовно дружество. На тържеството беше връчена Голямата награда за наука на БАН, която получи член-кореспондент проф. д-р Цветалина Танкова.