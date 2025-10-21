Емил Георгиев, "Правосъдие за всеки": Защо за Сарафов законът се прилага по един начин, а за Чолаков по друг

Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки"

Николай Кокинов

И в съдебната власт има преформатиране. Сарафов има събрат по съдба - Георги Чолаков, който е подвластен на съдийската колегия. Там се взе решение, че трябва да се намери нов изпълняващ функциите. Въпросът е защо едните прилагат закона по един начин за единия, а за другия - по друг.

Този въпрос зададе Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки" в ефира на Би ти ви.

Кокинов - Защото само ВСС може да се произнася за кадровите въпроси, а никой не е обжалвал решението му. Политиците не изпълняват своите функции, те трябва да изберат новите членове на ВСС, а те - нов главен прокурор. Това пък му отговори бившият градски прокурор на София Николай Кокинов.

Аз не виждам драматична промяна дали ще е Сарафов или друг, работата си върви по обичайния начин. 30 години участвам в различни процеси, делата си вървят, независимо кой управлява отгоре. Аз не съм видял особени проблеми в зависимост кой кара влака в прокуратурата, смята Кокинов.

Според Георгиев обаче оценката на прокуратурата, че определението на ВСС, че Сарафов не е легитимно заемащ длъжността, е политическо решение, е категоричен провал на прокуратурата - само защото нещо не й харесва, да оспорва професионалното начало на съда.

Решението делото на варненския кмет Благомир Коцев да се гледа от столични съдилища е взето от звеното за противодействие на корупцията. Сарафов е могъл да даде ясни указания за прилагане на закона, а това е грешно решение, смята Георгиев.

Аз не разсъждавам така, защото 5-6 съдебни състава вече приеха тази своя компетентност и се произнесоха по това дело. Едно особено мнение е като капка в океана. Безсмислено е да говорим, докато не се внесе обвинителния акт по същество в съда и той да вземе решение, опонира му Кокинов.

Има инспекторат, нищо не чуваме за този орган, защо не се заеме. Той би могъл да провери дали е спазена процедурата, как е минало делото в ръцете на други прокурори, коментира той по повод делото за изчезналите 55 млн. за магистрала "Хемус" и отвеждането на състава, преди обивнителния акт да влезе в съда.