СДВР: Момчето, намушкало връстника си в мол, е водело скитнически начин на живот, има кражби и грабеж

С момчето, задържано за това, че намушка с нож 15-годишния си връстник в столичен мол, е работено в детска педагогическа стая, бил е настанен и в център от семеен тип в село Лесново, защото е бил неглижиран от родителите си. Бягал е редовно от вкъщи, водил е предимно скитнически начин на живот.

Това заяви Ваня Цонкова, старши инспектор от отдел "Детска престъпност" в СДВР пред Би ти ви.

С решение на съда през 2024 г. момчето е върнато при родителите си. След излизането му от центъра прави няколко кражби и грабеж. Родителите му много често сменят квартирите, така че много трудно се работи с него, защото трудно се намира. Майката не работи, бащата работи по строежи без договор и каквото намери. Имат няколко деца, допълни още инсп. Цонкова.

Детето се самоотглежда, скита на територията на страната, открит е бил в Червен бряг. Не могат да му се наложат мерки, защото няма постоянен адрес. Последните 1-2 месеца е на територията на "Христо Ботев". В неговия случай никой не е искал да забележи какво прави.

Задържаният има кражби и грабеж. През 2022 г. влиза в нашето полезрение. Жертвата не е познат на полицията, уточни и главен инспектор Стефан Попов, началник отдел "Детска престъпност" в СДВР.

Той каза, че причините за случката вече са ясни, но не може да влиза в подробности.

Двете момчета са се познавали, между тях е имало предишен конфликт. При нас няма постъпили сигнали за заплахите, които са си отправяли. През фаталната вечер двамата се засичат, първоначално е имало конфликт извън търговския център, след това в сградата напрежението ескалира, всичко се развива изключително бързо, за няколко минути, разказа Попов.

В конкретният случай законът предвижда до 5 години лишаване от свобода, тъй като задържаният е непълнолетен.

7-8% е детската престъпност в София - от непълнолетни лица. Инспекторите в детска педагогическа стая се срещат с децата, с които се работи, веднъж на два месеца, с по-проблемните - веднъж в месеца. Много е важно обаче инспекторите да работят в синхрон с родителите.