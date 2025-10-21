Психологът Иван Игов: В ромските гета има робство

В мола - един охранител отговаря за два етажа

Първата причина за такова насилие от деца е семейната среда. В тези ромски гета всеки възрастен се въоръжава с нож. Там има и робство - когато влезеш в дълг и не можеш да си го платиш, ставаш роб, включително и децата. Взимат те на сила и децата ти да работят за теб, да ходят да крадат, да се ровят из боклуците.

Това разказа психологът Иван Игов, работил с деца от такива общности. По думите му никой не смее да влезе там, полицията влиза и излиза. Никой не го интересува какво се случва там. Интересуват се само когато дойдат избори. Много пъти пари от проекти попадаха в ръцете на циганските барони и те ги разпределят.

Държавата също не взима адекватни мерки да ги интегрира. Тези деца не ходят на училище, няма как училището да се намеси. А детските педагогически стаи действат по закон от 1958 г. Уж в момента върви обсъждане да бъде променен, допълни още Игов в ефира на Би ти ви. Разговорът е по повод случката от столичния мол, където 15-годишно момче наръга смъртоносно свой връстник.

Думите на Игов бяха потвърдени и от треньорката на жертвата Краси - Кристияна Колева. "Когато някой не дойде на тренировки, аз се хващам и отивам там. Ужасно е, мръсотия, в двора на един от моите спортисти продават наркотици. Да не мислите, че полицията не знае".

Аз съм и учител, много пъти съм се обръщала към психолога да направим нещо да върнем децата в училище, но той казва: те имат16 години, няма какво да направим, допълни Колева.

Тя разказа, че по-малкият брат на Краси е женен, жена му има вече едно дете. "Аз съм чувала от Краси, че той е агресивен и аз му казвах да не се вижда с него. Краси беше слънчево дете, идваше редовно на тренировки. Не е конфликтна личност. Той сега щеше да вземе медал, той го желаеше. Ние тренираме по 5 часа на ден, те се прибират уморени, той е ученик и спортист. Ходила съм при майка му и баба му, той живее с тях, нормални хора, работят и двете, майка му е много културен човек. Ние ги учим как да са достойни хора, не съм виждала нещо негативно в поведението му".

Охраната в мола е много малко, 5 човека на смяна. Един човек отговаря за два етажа. Ако трябва да извикаш охрана, тичаш до Информация на партера. Това разказа пък Георги Ерменков, бивш мениджър по сигурността в столичен мол. Той потвърди, че след многото инциденти от миналата година, е имало завишена охрана, полиция, жандармерия, но това е било само за месец.

Инж. др Енчо Енчев от браншовата камара за охрана и сигурност допълни, че хората, работещи в търговските центрове, не са експерти по сигурност и трябва да се наложат регулаторни мерки. Според него секторът и МВР работят много активно по въпроса с детската агресия и престъпност, правят се обучения за работа с локали, но има още какво да се направи.

Монтиране на металдетекторни рамки на входовете на търговските обекти вероятно ще окаже превенция, но една качествена проверка трае 15 секунди, и то от добре обучен служител.