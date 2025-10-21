ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Събират пари за погребението на 15-годишното момче...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21545841 www.24chasa.bg

Коалиционният съвет за управление се събра на заседание в НС

2092
Народно събрание

Участниците в коалиционния Съвет за съвместно управление се събраха на среща в сградата на Народното събрание. Очаква се те да обсъдят проектобюджета на държавата за следващата година.

Депутатът Делян Добрев от ГЕРБ - СДС потвърди пред журналисти за заседанието. 

В сградата на парламента влезе и депутатът Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало". 

От пресцентъра на „ДПС - Ново начало“ вчера съобщиха, че лидерът на формацията Делян Пеевски е разговарял с министър-председателя Росен Желязков и е потвърдил пълната си подкрепа за правителството, докато работи за хората.

В 10:00 ч. трябва да започне заседанието на Министерски съвет. Миналата седмица то беше отменено от премиера Желязков. 

Народно събрание

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса