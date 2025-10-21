ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Събират пари за погребението на 15-годишното момче...

Дядото на загиналия на пътя Златица - Челопеч: Душата ми изгоря

Дядото на Мартин Кадър: bTV

Тука в селото не сме забелязали да има гонки. Обръщам се към управляващите – спрете да си повишавате заплатите, а за хората да не мислите. Мислите как да вземете книжките на пенсионерите, а с да се оправите с дрогираните и пияните – никой не мисли. Това да се вземе предвид! Не, че, такова... ето, душата ми изгоря! Това каза дядото на Мартин, който загина при катастрофа с три автомобила между Златица и Челопеч.

Близките на загиналото момче твърдят, че е имало гонка и единият автомобил се е движел с 260 км/ч.

Полицията и прокуратурата проверяват, а в този час близки и приятели се събират на мирен протест. Те настояват за справедливост.

Сигнал за инцидента с три коли е подаден малко преди 01:00 ч. на 17 октомври.

След катастрофата двама от водачите са закарани в болница – единият е Мартин, който издъхва.

„Момчетата, които са помогнали на Мартин в ситуацията, вдигнаха телефона, казаха, че е станал инцидент, положението не е никак розово, и колкото се може по-бързо наш близък да отиде и да помогне", разказва сестра му Иванела Димитрова пред bTV.

„При цялата ситуация моят съпруг замина, отивайки той вижда, че Мартин е смачкан, затиснат е, и започнаха да го вадят, започнаха да режат колата, изкарват го, оттам директно го карат в Панагюрище в болницата", казва още почернената сестра.

Няколко часа по-късно Мартин загива поради кръвозагуба.

Сестра му призова за справедливост и хората, които са виновни, да застанат и да поемат отговорност.

„А не да се крият, не може толкова време той да стои в колата, те да избягат", казва още Иванела.

Дядото на Мартин Кадър: bTV

