Заместник-кметът Енчо Енчев откри Международния театрален фестивал „Есенни театрални срещи“

В препълнената зала на Доходното здание снощи беше открито второто издание на Международния театрален фестивал „Есенни театрални срещи в Русе", който ще продължи до 26 октомври.

Сред специалните гости на събитието бяха заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев, идейният инициатор на фестивала Катя Костова и испанският драматург Хосе Варлета – автор на премиерното заглавие „Последният етаж", с което започна програмата на събитието.

В приветствието си към публиката заместник-кметът Енчо Енчев подчерта значението на фестивала като платформа, която обединява култури и творци от различни държави, и допринася за утвърждаването на Русе като водещ културен център в България.

„Театърът е изкуство, което създава живо общуване между хората и им дава възможност да се докоснат до различни гледни точки, емоции и светове. Радвам се, че Русе отново е дом на подобно значимо събитие, което обогатява духовния ни живот," каза Енчев.

Фестивалната програма започна с постановката „Последният етаж" – комедия, която ни поставя в преддверието на рая – ослепително бяло място, където се срещат четири новопристигнали души, на пръв поглед напълно различни: набожна монахиня, енергичен травестит, дезориентирана танцьорка на фламенко и млад мъж от квартала, който дори не се е изтрезнял след смъртта си. Придружени от тромав, но очарователен ангел, героите се изправят срещу собствените си предразсъдъци, желания и недовършени дела, преди да получат достъп до своя личен рай.

Международният фестивал „Есенни театрални срещи в Русе" се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и по програма „Култура" на Община Русе.