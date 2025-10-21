ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Събират пари за погребението на 15-годишното момче...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21546024 www.24chasa.bg

Задържаха британец, отглеждал марихуана в имот в Севлиевско

Дима Максимова

[email protected]

976

 В хода на специализирана полицейска операция срещу употребата, държането и разпространението на наркотични вещества, служители на РУ-Севлиево извършили претърсване на частен имот в село Търхово. Намерени и иззети са 8 растения от рода на конопа с различна височина. При извършения полеви наркотест растенията реагирали на марихуана. Задържан е собственикът на имота - 69-годишен британски гражданин. По случая е образувано досъдебно производство.

В периода от 13 до 20 октомври на територията, обслужвана от РУ-Севлиево, се проведе специализирана полицейска операция, имаща за цел противодействие на престъпления, свързани с употребата, държането и разпространението на наркотични вещества. В хода на акцията са извършени проверки на 490 лица, обходени са паркове и районите на училища. Задържани са двама мъже, като срещу тях са образувани досъдебни производства.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса