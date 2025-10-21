Постоянните комисии към Общински съвет – Русе започват заседания преди 26-ата сесия

Днес, 21 октомври, започват заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет – Русе преди редовната сесия, която е насрочена за 30 октомври. Комисията по екология ще открие деня в 10:00 ч., следвана от Комисията по здравеопазване и социална политика в 13:30 ч. Първият ден ще завърши със заседанието на Комисията по териториално устройство и строителство от 15:30 ч.

Утре, 22 октомври, Комисията по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм ще започне работа в 10:00 ч., следвана от Комисията по младежта и спорта в 13:00 ч. Следобед ще заседава Комисията по култура и религиозни въпроси от 16:00 ч.

На 23 октомври /четвъртък/ сутрешното заседание ще бъде открито от Комисията по бюджет и финанси в 10:00 ч. Комисията по образование, наука, иновации и дигитализация се събира в 13:00 ч., следвана от Комисията по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението от 14:00 ч. и ЗОРС от 16:00 ч.

Всички заседания на комисиите се провеждат в Заседателната зала на Община Русе, откъдето се излъчват на живо в официалния YouTube канал на Общински съвет – Русе.

26-ото редовно заседание на местния парламент е насрочено за 30 октомври от 09:00 ч. в зала „Свети Георги" на шестия етаж в сградата на общината.