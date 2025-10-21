Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на център за сигурност в Черно море

България приветства и възнамерява да участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море като една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход. Това посочи министърът на външните работи Георг Георгиев на среща за междурегионална сигурност и свързаност на министрите на външните работи на държавите членки на ЕС и страните от Източното партньорство, Черноморския регион и Централна Азия, която се проведе на 20 октомври 2025 г. в Люксембург. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си, пише БТА.

В първата пленарна сесия на срещата министрите са обсъдили новия Стратегически подход на ЕС за Черно море, който отразява значението на региона за сигурността, стабилността и просперитета на Европа.

По думите на Георгиев сигурността, стабилността и свързаността в региона на Черно море са в интерес не само на България и крайбрежните черноморски държави, но в пълна степен и на целия Европейски съюз.

Във втората част бе дискутирана Програмата за свързаност, която цели да разгърне потенциала на Черноморския регион като мост между Европа и Централна Азия чрез транспортни, енергийни и дигитални връзки, включвайки и Западните Балкани, посочват от министерството.

България подкрепя развитието на устойчиви връзки между ЕС, страните от Източното партньорство, Турция и държавите от Централна Азия, както и разширяването на инфраструктурата и транспортните коридори, важни за възстановяването на Украйна, е заявил външният министър.

Георгиев е в Люксембург от вчера, където пред журналисти в кулоарите на срещата на външните министри от Европейския съюз заяви, че България ще позволи на самолет, превозващ Владимир Путин, да премине през въздушното ѝ пространство, за да улесни планираната среща между руския лидер и Доналд Тръмп в Будапеща по-късно този месец.