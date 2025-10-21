Сигнал за нападение над бивш шеф в прокуратурата, магистратът отрича (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сигнал, че маскиран мъж с чук е нападнал прокурор от Софийската градска прокуратура и бивш шеф в нея, е получен снощи в СДВР. Според подадената информация нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в „Студентски град". Случаят е от около 20.30 часа в понеделник вечер.

Проверка на СДВР показала, че няма такава ситуация, а магистрата отрече да е бил нападнат.

Засега няма публична информация кой е подал сигнала. Установено е, че гаражът е с ограничен достъп - влиза се с чип.

