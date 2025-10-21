ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Събират пари за погребението на 15-годишното момче, наръгано в столичен мол

Полиция пред мола, където е намушкано момчето

С огромна болка споделяме, че едно от нашите деца Красимир , част от СК "Херкулес София" - ни напусна по трагичен начин. Това написа във фейсбук треньорката на 15-годишното момче, намушкано до смърт от свой връстник в столичен мол.

"В тези тежки дни семейството има нужда от подкрепа за покриване на разходите по погребението.

Всеки, който има възможност и желание да помогне, може да го направи по следната банкова сметка:

IBAN: BG75UBBS80021035838240 Ск Херкулес София

От името на целия отбор и като негов треньор изказвам искрени съболезнования и благодарност към всички, които ще окажат съпричастност.

Почивай в мир, шампионе", завърши тя. 

Детето беше намушкано при спор между две компании в мол ъф София около 20 ч. на 19 октомври. Според свидетели става въпрос за вендета и стара вражда между компаниите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Полиция пред мола, където е намушкано момчето

🕯️ В памет на Красимир С огромна болка споделяме, че едно от нашите деца Красимир , част от СК Херкулес София - ни...

Posted by Kristiana Koleva on Monday, October 20, 2025

