Откриха мъртъв тракторист в нива край Разград

Сигнал за изчезнал човек е подаден около 23:10 ч. на 20 октомври в РУ-Кубрат. На 21 октомври е открит мъртъв. Това съобщиха от полицията.

Мъжът, подаващ сигнала, обяснил, че негов 59-годишен роднина е излязъл с трактора си да дискува около 13 ч. и все още не се е прибрал.

Незабавно са предприети издирвателни действия. Около 00:30 ч. на 21 октомври в землището на село Бисерци е намерен тракторът с работещ двигател и с прикачени дискови брани.

На около 500 м по-навътре в нивата е открит лежащ по очи издирваният мъж. Смъртта му е констатирана от екип на ФСМП-Кубрат.

Тялото е транспортирано за аутопсия. Започнато е досъдебно производство.