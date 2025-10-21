ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж се блъсна с колата си в къща в първомайско сел...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21546223 www.24chasa.bg

Откриха мъртъв тракторист в нива край Разград

3504
Трактор. Снимка: Pixabay

Сигнал за изчезнал човек е подаден около 23:10 ч. на 20 октомври в РУ-Кубрат. На 21 октомври е открит мъртъв. Това съобщиха от полицията.

Мъжът, подаващ сигнала, обяснил, че негов 59-годишен роднина е излязъл с трактора си да дискува около 13 ч. и все още не се е прибрал.

Незабавно са предприети издирвателни действия. Около 00:30 ч. на 21 октомври в землището на село Бисерци е намерен тракторът с работещ двигател и с прикачени дискови брани.

На около 500 м по-навътре в нивата е открит лежащ по очи издирваният мъж. Смъртта му е констатирана от екип на ФСМП-Кубрат.

Тялото е транспортирано за аутопсия. Започнато е досъдебно производство.

Трактор. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса