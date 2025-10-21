Първото заседание на правителството след паузата мина за 30 мин и без изявления

За 30-ина минути и без изявления мина първото заседание на правителството след трусовете миналата седмица.

Министрите се събраха в 10,00 часа сутрин и заседанието им започна без обичайните встъпителни думи на премиера. След това заседаваха около половин час и си тръгнаха отново без изявления. В дневния им ред имаше 35 точки. Около 10,30 часа обаче министрите започнаха да си тръгват един по един без коментар пред медиите. Здравният Силви Кирилов посочи, че заседанието е минало "делово", а земеделският Георги Тахов го определи като "съвсем нормално".

Министерският съвет не се е събирал от две седмици, след като миналия вторник премиерът Росен Желязков отмени редовното заседание след гнева на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Тогава бившият премиер заяви, че партията му само губи от участието в това управление. Народното събрание също блокира и миналата седмица така и не събра кворум.

Още от 8 часа сутринта пък започна заседанието на коалиционния съвет, но участниците там също не са правили коментари пред медиите. Тази среща е в сградата на парламента.