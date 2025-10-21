Мъж открадна 24 стола от фирмата, в която работи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кражба от пернишка фирма е разкрита от служители на Второ РУ, съобщиха от ОДМВР-Перник.

На 9 октомври в районното управление бил подаден сигнал от управител на фирма, за кражба на 24 стола от района на обекта. Криминалисти предприели действия за установяване на извършителя и следите повели към 68-годишен работник на фирмата с постоянен адрес с. Червена могила, общ. Радомир. Откраднатите вещи са установени и в рамките на разследването предадени на собственика.

Материалите по случая са изпратени на Районна прокуратура – Перник с мнение за прилагане разпоредбите на чл. 218 „б" от Наказателния кодекс.