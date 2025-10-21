ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж се блъсна с колата си в къща в първомайско сел...

Мъж открадна 24 стола от фирмата, в която работи

Тони Маскръчка

Полиция

Кражба от пернишка фирма е разкрита от служители на Второ РУ, съобщиха от ОДМВР-Перник.

На 9 октомври в районното управление бил подаден сигнал от управител на фирма, за кражба на 24 стола от района на обекта. Криминалисти предприели действия за установяване на извършителя и следите повели към 68-годишен работник на фирмата с постоянен адрес с. Червена могила, общ. Радомир. Откраднатите вещи са установени и в рамките на разследването предадени на собственика.

Материалите по случая са изпратени на Районна прокуратура – Перник с мнение за прилагане разпоредбите на чл. 218 „б" от Наказателния кодекс.

Полиция

