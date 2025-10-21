25-годишен застреля майка си, леля си и сестра си, а след това ги запали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

7-годишното му братче също било ранено, но успяло да избяга и да потърси помощ

25-годишен мъж застреля майка си, сестра си, леля си, рани братчето си и запали къщата им в руенското село Люляково. Семейната драма, шокирала селото, е станала призори днес, съобщиха от Областната дирекция на МВР Бургас.

Около 04:14 ч. в полицията в Руен е получено съобщение за инцидент в частен дом в руенското село Люляково, при който по първоначални данни 25-годишен мъж прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.

Момченцето, въпреки нараняването, успяло да избяга извън къщата и да потърси помощ.

Изпратеният екип от полицейски служители установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН Айтос, като са открити три овъглени тела.

Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР Бургас, извършителят е задържан в 9,35 ч. днес.

Образуваното е досъдебно производство под прякото наблюдение на Окръжна прокуратура - Бургас.