ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж се блъсна с колата си в къща в първомайско сел...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21546337 www.24chasa.bg

25-годишен застреля майка си, леля си и сестра си, а след това ги запали

Тони Щилиянова

[email protected]

23128
Полицейска лента СНИМКА: Архив

7-годишното му братче също било ранено, но успяло да избяга и да потърси помощ

25-годишен мъж застреля майка си, сестра си, леля си, рани братчето си и запали къщата им в руенското село Люляково. Семейната драма, шокирала селото, е станала призори днес, съобщиха от Областната дирекция на МВР Бургас. 

Около 04:14 ч. в полицията в Руен е получено съобщение за инцидент в частен дом в руенското село Люляково, при който по първоначални данни 25-годишен мъж прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.

Момченцето, въпреки нараняването, успяло да избяга извън къщата и да потърси помощ.

Изпратеният екип от полицейски служители установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН Айтос, като са открити три овъглени тела.

Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР Бургас, извършителят е задържан в 9,35 ч. днес.

Образуваното е досъдебно производство под прякото наблюдение  на Окръжна прокуратура - Бургас.

Полицейска лента СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса