Румен Радев: Видно е за всички, че управляващите са в парализа (Обновена)

Няма да правим обществени поръчки за коли за президентската администрация

Процедурите за закупуване на оборудване по "Българската Коледа" са по абсолютно ясен и прозрачен алгоритъм, посочи той

Моята охрана функционира съгласно всички правила на НСО, но не знам дали ви прави впечатление, че в оценката на вносителя на законопроекта, с който се отнеха колите на моята администрация, е записал, че промяната не води до допълнителни разходи. Същият този вносител - от Ново начало, разпореди вчера да се отпуснат спешно финанси за закупуване на автомобили за президентската администрация. Вие как го разбирате това?

Надявам се, опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички.

Така президентът Румен Радев коментира пред журналисти решението администрацията му да не ползва служебни коли. Той коментира и актуалната политическа ситуация:

Видно е за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционирания по Магнитски политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Виждаме, че правителството ги е страх да заседават, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не им разреши.

Моята администрация ще продължи да изпълнява функционалните си задължения. Що се отнася до и обществени поръчки за коли, за гараж, за гориво, за сервиз, такива няма да правим. Резултат от тях може да очакваме за следващата администрация, а тя може да има други предпочитания.

"Процедурите за закупуване на медицинско оборудване от благотворителната инициатива „Българската Коледа" се случват по ясен и прозрачен алгоритъм – с комисия от инженери от Военномедицинска академия и професори от Техническия университет, под наблюдението на Експертния съвет към инициативата, който обхваща водещи педиатри от цялата страна и също така БНТ и Нова телевизия. Обжалването пред КЗК на обществена поръчка, обявено вчера, е рутинна процедура, каквито е имало през годините, но сега някой иска да направи от тях сензация с негативна конотация за президентската институция. Нищо такова няма да се получи", каза държавният глава.

"Големият въпрос към отговорните органи е защо всяка година 550 деца разчитат на „Българската Коледа" за животоспасяващо лечение? Защо и тази година Здравната каса отказва животоспасяващи лекарства за много деца и техните родители трябва да разчитат на благотворителност? Това са истинските въпроси, когато говорим за „Българската Коледа" и за нашите деца, заяви Радев.