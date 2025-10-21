Общината: Двоен ръст на разделното събиране на отпадъци в "Люлин" и "Красно село"

Значителен ръст на количествата събрани рециклируеми отпадъци в цветните контейнери през седмицата на кризата в сравнение с предходната седмица отчита Столичната община в районите "Люлин" и "Красно село".

В "Красно село", който се обслужва от „Екопак" са събрани 23,4 т отпадъци, което е с 66% повече спрямо 14,1 т в седмицата преди кризата.

В "Люлин", който се обслужва от „Екобулпак" са събрани 35 т отпадъци - близо двойно повече спрямо 18 т преди кризата.

"Това показва, че гражданите активно подпомагат процеса с нарастващо разделно събиране", смятат от общината и апелират гражданите да продължават да изхвърлят разделно отпадъците.

И в днешния ден в двата района продължават опитите за пълното възстановяване на обслужването по график на сметоизвозването. На терен ще работят 5 екипа със сметосъбиращи камиони за сутрешните маршрути и 2 нощни екипа. Отрядът за бързо реагиране е разделен на две части и работи съвместно с 3 малки камиончета за обслужване на труднодостъпни места. Включено е и камионче от район „Слатина" за подкрепа. На терен са мултилифт, товарач с щипка и камион за извозване на 4-кубикови контейнери. От общината очакват и допълнителна подкрепа от нови контейнери, дарени от Никола Рахнев.

Продължаваме да работим, за да може до края на деня всички наряди да бъдат изпълнени и да се гарантира пълното възстановяване на нормалното обслужване, подчертаха от общината.