Пазарджишкият съд потвърди арест за мъж, осъден в Гърция

Окръжният съд в Пазарджик взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Д.С.Б.

Срещу него има издадена Европейска заповед за арест (ЕЗА) от компетентните власти на Република Гърция, които искат неговото предаване с цел изпълнение на наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от четири години и шест месеца.

Деянието, за което лицето е осъдено в Гърция, съставлява престъпление и по българското законодателство – по чл. 209, ал.1 от Наказателния кодекс, за което е предвидено наказание „Лишаване от свобода" от една до шест години.

След като се запозна с материалите по делото, съдът счете, че са налице основания за вземане на най-тежката мярка – „задържане под стража", с оглед осигуряване присъствието на лицето в производството по изпълнение на Европейската заповед за арест.

Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана пред Апелативен съд – Пловдив в тридневен срок.