От шока битият с чук в главата прокурор Иво Илиев отрекъл за нападението, в болница е

4 удара с чук в главата е получил битият прокурор Иво Илиев. След нападението той е говорил по телефона с разследващите и от шока е отрекъл да е бил нападнат.

Илиев, който е прокурор в Софийска градска прокуратура и бивш неин зам. шеф, в бил нападнат, докато влизал в гаража си. Маскиран с чук го ударил 4 пъти. Илиев е в болница, съмняват се за белодробна емболия. Има и 4 счупвания на черепа. Състоянието на самия прокурор е стабилно.

Нападателят се издирва. По случая се води разследване за опит за убийство.