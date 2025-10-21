ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж се блъсна с колата си в къща в първомайско сел...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21546710 www.24chasa.bg

Оставиха в ареста 18-годишния Валентин, обвинен за фаталната катастрофа с АТВ в София

2148
АТВ (Снимката е илюстративна)

Софийският апелативен съд остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ, при която загина един човек, а друг беше сериозно ранен в столичния кв. "Христо Ботев". Определението е окончателно, съобщи БТА.

Председателят на съдебния състав посочи, че има опасност Асенов да извърши друго престъпление, тъй като катастрофата се е случила, докато обвиняемият е бил в изпитателен срок. Асенов е шофирал и под въздействие на наркотици.

От обвинението посочиха, че има основания да се смята, че Асенов е извършил престъплението, за което е обвинен.

Адвокат Мариян Марков заяви, че няма опасност да се укрие, защото има постоянен адрес.

АТВ (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса