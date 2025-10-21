Треньорката на наръганото 15-годишно момче: Щеше да вземе медал, животът ни го отне

„Краси беше едно слънчево дете, идваше редовно на тренировки. Както знаете, спортът възпитава, пази режим. Нямам идея какво е правил този ден в мола, тъй като аз го очаквах да дойде на тренировки. Не е конфликтна личност - едно прекрасно дете беше, сега щеше да вземе медал. Казваше „Спокойно, аз ще взема медал, ще видиш тренер. Животът го отне от нас". Това коментира пред bTV Кристиана Колева, треньор на момчето.

„Ние тренираме по 5 часа на ден. Те се прибират уморени. Оттам нататък какво правят, аз не мога да кажа. Той е ученик и спортист. Аз съм ходила при майка му, при баба му. Разведени са неговите родители. Той живее с баба си и с майка си - нормални хора. Майка му е много културен човек. И двете работят. Аз не съм виждала нещо негативно в поведението на това дете. Сериозно ви го казвам. Ние ги учим всеки ден в залата как да бъдат достойни хора", сподели още тя.

„Темата е изключително чувствителна не само поради трагичния инцидент, който за съжаление доведе до фатален изход за едно младо момче в началото на неговия жизнен път, а и поради спецификата на възрастовата граница, която обхваща тези тинейджърски групи - често непълнолетни, а понякога и малолетни лица. Поради този факт, тя е от изключителна обществена значимост и мога да ви уверя, че последната една година доста активно се работи по този въпрос. И по линия на браншовите организации на частно-охранителната дейност, и по линия на МВР, се проведоха няколко междуинституционални срещи по темата", коментира инж. д-р Енчо Енчев, експерт по сигурност и частна охранителна дейност, Българска камара за охрана и сигурност.

„Първата причина е семейната среда. Когато работя с деца, като консултант-терапевт, аз винаги обръща внимание на културалната среда откъдето идва детето. Не трябва да си затваряме очите и да кажем, че тези две деца са циганчета. Работил съм доста години за Комисията за закрила от дискриминация и знам тези хора как предпочитат да се наричат помежду си. Но, когато говорим за това, не можем да говорим за единен етнос. Защото има поне 40 различни културални среди в циганските общности. Има такива, които ние просто не бихме могли да различим. Където ходят на работа, децата ходят на училище. И други общности като тази, в която израства като малък, за съжаление, убиецът - което е гето", коментира Иван Игов.

Той допълни, че няма кой да извади децата от тези гета.