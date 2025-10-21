ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж се блъсна с колата си в къща в първомайско сел...

14-годишни се биха пред закусвалня в Разлог

Тони Маскръчка

14-годишни момчета се биха в Разлог. СНИМКА: PIXABAY

Две 14-годишни момчета се биха пред закусвалня в Разлог, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 9 часа пред заведение в района на ул. „Екзарх Йосиф".

Възникнала физическа саморазправа между две 14-годишни момчета, като едното от тях, което е от с. Баня, е получило изкълчване на раменната става. От полицейските служители е установено, че извършител на деянието е 14-годишен младеж от гр. Разлог. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

14-годишни момчета се биха в Разлог. СНИМКА: PIXABAY

