Георг Георгиев: Сигурността в региона на Черно море е в интерес на целия Европейски съюз

Сигурността, стабилността и свързаността в региона на Черно море са в интерес не само на България и крайбрежните Черноморски държави, но в пълна степен и на целия Европейски съюз. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев. Той взе участие в Министерска среща за междурегионална сигурност и свързаност на министрите на външните работи на държавите членки на ЕС и страните от Източното партньорство, Черноморския регион и Централна Азия, която се проведе на 20 октомври 2025 г. в Люксембург. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.

В първата пленарна сесия министрите обсъдиха новия Стратегически подход на ЕС за Черно море, който отразява значението на региона за сигурността, стабилността и просперитета на Европа.

Министър Георгиев заяви още, че България приветства и възнамерява да участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море, като една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход. „Изразяваме готовността си да бъдем домакин на усилията, водещи до неговото бързо създаване и сме готови да продължим конструктивното ни взаимодействие както с Европейската служба за външна дейност и Европейската комисия, така и с Румъния, като наш основен партньор в това отношение", подчерта още той.

Във втората част бе дискутирана Програмата за свързаност, която цели да разгърне потенциала на Черноморския регион като мост между Европа и Централна Азия чрез транспортни, енергийни и дигитални връзки, включвайки и Западните Балкани.

„България подкрепя развитието на устойчиви връзки между ЕС, страните от Източното партньорство, Турция и държавите от Централна Азия, както и разширяването на инфраструктурата и транспортните коридори, важни за възстановяването на Украйна", подчерта в заключение министър Георгиев.