Ученици задигат коли за забавление, зарязват ги изпочупени

Няколко непълнолетни момчета са задържани в старозагорското село Мирово за две кражби на автомобили. Учениците - на възраст от 13 до 17 г., задигали колите, за да ги покарат, но ги връщали с материални щети, съобщава БТА.

За случаите е подаден сигнал на 20 октомври в 9:00 часа в Районно управление Чирпан от 57-годишен мъж, който в нощта на 17 срещу 18 октомври е установил, че неизвестни лица са отнели паркирания в село Мирово товарен автомобил „Фолксваген", след което са го върнали на същото място с повреда - спукана гума. В резултат на незабавно предприетите от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършители на деянието, са установени две момчета на 13 и 17 години. По случая е започната проверка.

Паркиран в селото лек автомобил "Нисан" е бил отнет на 19 срещу 20 октомври и по-късно намерен в земеделска нива в землището на село Опълченец, обърнат и изоставен с повреди. От полицията, като извършители на деянието, са установени три момчета на 14, 16 и 17 години. В РУ-Чирпан е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.