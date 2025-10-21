Спецполицейска акция се провежда на пътя Пазарджик-Пловдив

На територията, обслужвана от ОДМВР-Пазарджик, се провежда поредната планирана специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол". Действията се реализират традиционно в района на пътя Пазарджик-Пловдив, при разклона за село Говедаре. Това съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

В акцията участват автопатрулни екипи на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Пазарджик, РУ-Пазарджик, представители на Агенция "Митници", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", Агенция „Пътна инфраструктура", Областна дирекция "Инспекция по труда" и БГ ТОЛ. Извършват се проверки на водачи на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Служителите на полицията проверяват активно водачите за употреба на алкохол, наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на автомобилите. За констатираните нарушения се съставят актове или фишове. Останалите контролни извършват проверки съобразно своите компетентности. Съвместната акция продължава и към момента.