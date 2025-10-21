ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж се блъсна с колата си в къща в първомайско сел...

Директорката на училището, в което дете беше намушкано с нож: Станало е на шега

Нож Снимка: Архив

Директорката на училището в столичния квартал "Христо Ботев", в което тази сутрин 12-годишно дете беше намушкано с нож, коментира пред bTV, че не е имало напрежение между двете деца, нито между техните семейства.

По думите ѝ всичко се е случило за части от секундата - в голямото междучасие, на "шега".

Пострадалото дете е транспортирано в "Пирогов", то е адекватно, коментира директорката.

И двете семейства са уведомени и са в училището.

Осмокласникът, извършил е нападението, е с тежко семейно положение - неговият баща е починал, а грижи в оглеждането му, полагат баба му и дядо му.

Нож Снимка: Архив

