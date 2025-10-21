Второто българско царство и въстанието на Асеневци във фокуса на знакови учени в Търново

„Второто българско царство и неговото значение в историческото развитие на Югоизточна Европа: Балканите и Долнодунавският басейн през XII–XV век". Това е темата на международната научна конференция, която ще събере във Великотърновския университет над 50 учени от 24 до 26 октомври. Форумът е организиран от Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания и в партньорство с Букурещкия университет и Balkan History Association - Румъния.

Ще бъдат представени последните проучвания в интердисциплинарен мащаб.

Откриването на конференцията е на 24 октомври 2025 г. от 10 ч. в аулата. Пленарното заседание ще водят емблематичните български историци проф. д-р Пламен Павлов и проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Сред участниците са известният археолог проф. Николай Овчаров, проф. Александър Николов и доц. Ангел Николов от Софийски университет, проф. Димо Чешмеджиев от Пловдивски университет, проф. Александър Узелац от Сърбия, проф. Атила Барани от Унгария, проф. Сорин Палига от Букурещ, проф. Николай Кънев и проф. Ивелин Иванов от Великотърновския университет.

Научната конференция поставя във фокуса актуални въпроси в историята на Второто българско царство и е възможност за научен дебат по теми като началото на Второто българско царство и въстанието на Асеневци; отношенията на Второто българско царство с власите; Второто българско царство и средновековна Европа, както и мястото му в Долнодунавското пространство; войни и военна история; религия и духовност; култура, изкуство и всекидневие.