Обявиха конкурс за и. д. директор на Търговската гимназия в Пловдив след смъртта на Петя Герасимова

Документи се подават само днес и утре

Конкурс за временно изпълняващ длъжността директор на Националната търговска гимназия обявиха от Регионалното управление на образованието (РУО) в Пловдив. Това става, след като досегашната шефка Петя Герасимова почина на 15 октомври след боледуване. Тя оглави училището през септември 2024 г., но от началото на тази учебна година е отсъствала.

Желаещите да оглавят школото трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават висше образование.

Документи се подават от днес - 21 октомври, до утре 22-и, включително в сградата на РУО-Пловдив.

Конкурсът ще протече на два етапа - по документи и след това ще има и събеседване с кандидатите.