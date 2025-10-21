ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват мъж от село Долни Цибър за домашно насилие

Разследват мъж от село Долни Цибър за домашно насилие

Разследват мъж от село Долни Цибър за домашно насилие, съобщиха от полицейската дирекция в Монтана.

Случаят е от 19 октомври. Сигнал за него е подаден в 21.30 часа на тел.112. Обадилият се съобщил за домашно насилие в село Долни Цибър. Адресът е посетен и е установено, че е възникнал скандал между 50-годишна жена и 48-годишния ѝ съпруг. Вследствие на словесната битка, мъжът е ударил съпругата си в лицето.

Жената е прегледана от екип на спешния център от Вълчедръм.

Тя е анкетирана, вследствие на което случаят е квалифициран като акт на извършено домашно насилие.

Мъжът е задържан и е приведен в районното управление на Лом, като след това е оставен в ареста за срок до 24 часа.

За случая е докладвано на дежурен разследващ полицай и дежурен прокурор. Образувано е досъдебно производство по описа на районното управление в Лом, за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.5а от НК.

Работата по документиране и изясняване на случая продължава в Участък Вълчедръм.

