Разследват мъж от село Долни Цибър за домашно насилие, съобщиха от полицейската дирекция в Монтана.

Случаят е от 19 октомври. Сигнал за него е подаден в 21.30 часа на тел.112. Обадилият се съобщил за домашно насилие в село Долни Цибър. Адресът е посетен и е установено, че е възникнал скандал между 50-годишна жена и 48-годишния ѝ съпруг. Вследствие на словесната битка, мъжът е ударил съпругата си в лицето.

Жената е прегледана от екип на спешния център от Вълчедръм.

Тя е анкетирана, вследствие на което случаят е квалифициран като акт на извършено домашно насилие.

Мъжът е задържан и е приведен в районното управление на Лом, като след това е оставен в ареста за срок до 24 часа.

За случая е докладвано на дежурен разследващ полицай и дежурен прокурор. Образувано е досъдебно производство по описа на районното управление в Лом, за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.5а от НК.

Работата по документиране и изясняване на случая продължава в Участък Вълчедръм.