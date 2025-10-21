ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж се блъсна с колата си в къща в първомайско сел...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21547434 www.24chasa.bg

Наталия Киселова: Парламентът ще заработи още утре

Ненко Станев

[email protected]

1312
Киселова поднесе цветя на паметника на освободителя на района ген. Делов и присъства на тържествената сесия на общинския съвет СНИМКА: Ненко Станев

"Не виждам причина Народното събрание да няма кворум утре", заяви в Кърджали председателят на парламента Наталия Киселова. Според нея още утре ще се покаже, че институцията работи.

"Бюджетът през следващите седмици и месеци е най-важен и всичко ще бъде насочено към това да се преодолеят онези недоизказани неща, които притесняват някои от колегите", каза Киселова.

Председателят на парламента смята, че миналата седмица е урок, че въпросите, които вълнуват трябва да бъдат поставени първо на съвета за съвместно управление. Киселова не вижда напрежение в коалицията.

"Това, което има да се каже между партньорите в съвета за съвместно управление, ще бъде казано", смята председателят на Народното събрание. Тя каза още, че не се чувства обидена от думите на Бойко Борисов и допълни, че "всеки един от нас трябва с личното си поведение да помага да се гради държавността, а не да се разгражда".

"В политиката динамиката е голяма. Според мен и парламентарната група, към която принадлежа, въпросът за стабилността е въпрос, който трябва да надделява над партийно-политическия егоизъм", заяви Киселова.

Председателят на парламента беше в Кърджали за празника на града - 21 октомври. Тя поднесе цветя на паметника на освободителя на района ген. Делов и присъства на тържествената сесия на общинския съвет.

Киселова поднесе цветя на паметника на освободителя на района ген. Делов и присъства на тържествената сесия на общинския съвет СНИМКА: Ненко Станев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса