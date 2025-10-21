Наталия Киселова: Парламентът ще заработи още утре

"Не виждам причина Народното събрание да няма кворум утре", заяви в Кърджали председателят на парламента Наталия Киселова. Според нея още утре ще се покаже, че институцията работи.

"Бюджетът през следващите седмици и месеци е най-важен и всичко ще бъде насочено към това да се преодолеят онези недоизказани неща, които притесняват някои от колегите", каза Киселова.

Председателят на парламента смята, че миналата седмица е урок, че въпросите, които вълнуват трябва да бъдат поставени първо на съвета за съвместно управление. Киселова не вижда напрежение в коалицията.

"Това, което има да се каже между партньорите в съвета за съвместно управление, ще бъде казано", смята председателят на Народното събрание. Тя каза още, че не се чувства обидена от думите на Бойко Борисов и допълни, че "всеки един от нас трябва с личното си поведение да помага да се гради държавността, а не да се разгражда".

"В политиката динамиката е голяма. Според мен и парламентарната група, към която принадлежа, въпросът за стабилността е въпрос, който трябва да надделява над партийно-политическия егоизъм", заяви Киселова.

Председателят на парламента беше в Кърджали за празника на града - 21 октомври. Тя поднесе цветя на паметника на освободителя на района ген. Делов и присъства на тържествената сесия на общинския съвет.