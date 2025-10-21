ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Социалдемократите напускат коалицията на БСП, не и...

Асоциацията на прокурорите за атаката срещу прокурор Илиев: Брутално нападение срещу държавността

Чук Снимка: Pixabay

Във вечерните часове на 20 октомври колега прокурор е бил нападнат пред дома си в гр. София. Въпреки нанесените му множество удари с твърд предмет, към момента състоянието му е стабилно. Това заявиха от Асоциацията на прокурорите в България във връзка с нападението на прокурор от Софийската градска прокуратура и бивш шеф в нея от маскиран мъж с чук. Асоциацията определя нападението над магистрат като недопустимо и брутално нападение срещу държавността!

То е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция. Непрекъснатите и неоправдани удари върху прокуратурата, които всеки един прокурор поема тихо върху себе си, провокират омраза към институцията, омерзение към прокурорите и недоверие в тяхната работа независимо от усилията, които те полагат и независимо от резултатите, които постигат.

Прокурорите заемат силно и достойно място в борбата за истина и справедливост. С честен и неуморен труд те ежедневно отстояват правата и интересите на засегнатите, за сметка на собственото си здраве, семеен уют и спокойствие. В българската прокуратура работят много съвестни, почтени и справедливи хора с висок морал, коректни и толерантни, изключителни професионалисти, чувствителни към болките на правдата.

Подобни действия срещу магистрат грубо и неоправдано засягат честта на прокурорската професия.

Асоциация на прокурорите в България застава зад всеки един български прокурор, категорично заявява, че ще отстоява правата и интересите на прокурорите така, както прокурорите отстояват правата и интересите на всички останали и с всички допустими средства ще се противопоставя на всеки опит за необоснована атака срещу тях.

