Убиецът на Ангел от Пазарджик пред съда в Пловдив: Само не доживотен затвор

Нормално ли е да си отиде още едно пазарджишко момче, попита съда в Пловдив адвокатът му Емануил Профиров

Много съжалявам за случилото се. Моля да отмените тази несправедлива присъда. Каквото и да е, само не доживотен затвор.

Това поиска от Апелативния съд в Пловдив 19-годишният Никола Райчев, убил Ангел Здравков, на 21 г., в Пазарджик. На 9 април т. г. Окръжният съд в Пазарджик му даде доживотен затвор. Магистратите го признаха за виновен, че на 29 септември 2023 г. е нанесъл две прободно-порезни рани с нож в областта на слабините и единия крак на младежа. Престъплението е извършено с особена жестокост и предумишлено. На родителите и сестрата на загиналия бяха присъдени по 300 000 лв. обезщетение.

Убийството стана на ул. "П. Волов" в пазарджишкия кв. "Запад", където Ангел бил с бившата приятелка на Никола Дарина Бързакова. Причината е ревност. Според доказателствата след намушкването Здравков не е починал веднага и осъзнавал какво се случва.

Никола Райчев прекарал нощта в близко до Пазарджик село, след което заминал за София с влак, където беше заловен.

Преди заседанието близките на загиналия младеж се събраха на протест пред съдебната палата с плакати "Справедливост за Ангел", "Докажете ни, че ви пука за българските деца" и "Убийците нямат място на свобода, доживотен затвор", и настояха първоинстанционната присъда да бъде потвърдена. Докато охраната го водеше в залата, близките викаха: "Боклук мръсен", "Червей", "Убиец" и "Да изгниеш" към Никола Райчев.

Прокурорът поиска присъдата на Райчев да бъде потвърдена изцяло. Той изтъкна упоритостта, с която в извършено престъплението - след първото намушкване последвало второ. И отново посочи, че Ангел Здравков прекарал последните 10 минути от живота си в неописуема агония.

За същото настояха и представителите на близките на загиналия младеж. Адвокат Петя Кърпарова посочи, че няма събрани никакви доказателства за позитивни качества на Никола Райчев. "Изключително обоснована е присъдата и никъде няма мотивировка, че той е станал убиец, защото е дете на разведени родители, както се твърди в жалбата", заяви тя. И разкритикува как защитата анализира доказателствата. "Сравняват се тези на свидетелката Бързакова с думи на негови приятели, които не са очевидци и са дошли да кажат какво добро момче е", каза Кърпарова. Тя настоя съдът да не приема версията, че Райчев е писал съобщения на бившата си как ще убие всеки неин бъдещ приятел, били хиперболизирани и написани, защото "е мъжкар".

"Тя директно му заявява, че не иска да има връзка с него. Какво по-ясно", попита адвокат Кърпарова. Тя не намира доказателства за твърдяното от защитата, че ножът бил само за сплашване, тъй като според свидетели той го държал насочен към Ангел Здравков. И контрира твърдението за липса на план за убийството. "Сигурно защитата очаква в кориците на делото да има конспект на хартиен носител за това как подсъдимият е възнамерявал да извърши убийството", заяви Петя Кърпарова.

Адвокатката беше категорична, че младата му възраст не трябва да е причина за по-леко наказание. И не прие соченото от зашитата за смекчаващо вината обстоятелство доброволно предаване. "Той бяга, сваля номерата на колата и се укрива. После след размяна на есемеси с брат си се предава", каза още Кърпарова.

Адвокат Кръстьо Кърпаров пък изтъкна, че преди убийството Никола Райчев е обикалял в района около дома на Дарина Бързакова. "Той не отива да се ръкостиска с нея или с Ангел Здравков, той върви с насочен нож", каза той.

Преди да пристъпи към пледоарията си, защитникът на Никола Райчев Емануил Профиров поиска почивка, за да отложи друго дело. Съдебният състав го прикани да го направи по телефона и да се върне, за да не се прекъсва процесът. "Естествено, че ще се съобразявате с мен. Аз цяла година се съобразявам", каза той на излизане от залата, тъй като част от присъстващите близки и приятели на загиналия Ангел изказаха възмущение.

Адвокатът поиска присъдата на Райчев да бъде отменена. "Според мен има пороци при оформяне на вътрешното убеждение на съда", каза Профиров. Той мотивира твърдението си с липса на мотиви и поиска делото да се върне за ново разглеждане.

"Твърди се, че не се бил предал. А какво е направил? Макар да е бил уговорен от брат си", заяви Емануил Профиров. И изтъкна, че в случая става въпрос за доживотен затвор на човек, който е бил задържан на 18 г. По думите на защитника става въпрос за причиняване на смърт по непредпазливост. "Не може да се сравнява този удар в крака с такъв в сърцето например. А е имал възможност. Мястото на нанасяне на удара не говори за пряк умисъл за убийство", каза адвокатът на Райчев. Профиров беше категоричен, че няма как да се очаква клиентът му да знае колко опасна е зоната от тялото, в която е бил намушкан Ангел Здравков.

Адвокатът заяви пред съдиите, че Николай Райчев по принцип ходел с нож и нямало как да се говори, че оръжието било взето специално за да извърши убийство. "Кой го доказа това? Има сведения за обратното - баща му казал, че му изхвърлял ножовете, брат му разказва за разкъсана раница", посочи защитникът Емануил Профиров. И отсече, че не може да се говори за непоправимост в случая, тъй като, ако деянието било извършено 4 месеца по-рано, ситуацията щяла да бъде коренно различна. "Дори да приемете, че става въпрос за умишлено убийство, нормално ли е да си отиде още едно пазарджишко момче", завърши адвокатът и поиска присъдата да бъде намалена.