Митов ще се срещне с ръководствата на моловете в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 21 октомври в Министерството на вътрешните работи ще се проведе работна среща на министър Даниел Митов и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове). Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Ще бъде обсъдено оптимизирането на мерките за сигурност в обектите.

Срещата се организира след пореден случай на фатална агресия в столичен мол. 15-годишно момче беше намушкано от свой връстник в столичен търговски обект. То беше закарано в "Пирогов", където по-късно почина.