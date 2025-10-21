ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Социалдемократите напускат коалицията на БСП, не и...

Митов ще се срещне с ръководствата на моловете в София

Външният министър Даниел Митов

На 21 октомври в Министерството на вътрешните работи ще се проведе работна среща на министър Даниел Митов и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове). Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Ще бъде обсъдено оптимизирането на мерките за сигурност в обектите.

Срещата се организира след пореден случай на фатална агресия в столичен мол. 15-годишно момче беше намушкано от свой връстник в столичен търговски обект. То беше закарано в "Пирогов", където по-късно почина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

