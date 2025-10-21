Актуализират бюджета на София, 40 млн. лв. отиват за ВиК и детски градини

Столична община предлага актуализация на Бюджет 2025, с която ще бъдат насочени допълнителни средства към най-важните за града проекти области – образованието, водоснабдяването, здравето и културата.

С нея общината ще "спаси" близо 40 млн. лв. от капиталовата програма, които без промяната биха останали неизползвани в края на годината поради забавяне или възпрепятстване на определени проекти. Вместо това, тези средства ще бъдат пренасочени към приоритетни и готови за изпълнение проекти, които носят реални резултати и пряка полза за хората.

„С тази актуализация не просто усвояваме средства, а ги преразпределяме и ги влагаме там, където биха придали най-голяма добавена стойност за гражданите. Отговорното управление означава всяка стотинка да работи за града", подчерта кметът на София Васил Терзиев.

С част от актуализирания бюджет ще бъде ускорено строителството и разширението на 28 детски градини и 11 училища. Така ще се подпомогне визията „Пътят към нула" – нула деца без място в детска градина и преминаване към едносменен режим на обучение.

Значителен ресурс ще бъде насочен и към седем ключови ВиК проекта, сред които изграждането на реверсивна връзка между язовирите „Бели Искър" и "Искър" посредством Малобучинския водопровод – важна стъпка за гарантиране на сигурното водоснабдяване на София и предотвратяване на бъдещи рискове от воден режим.

Сред приоритетите е и неотложният ремонт в Първа градска болница, който ще подсигури безопасни условия и нормална медицинска грижа за пациентите.

В областта на културата актуализацията предвижда довършителни дейности за минералната баня в „Овча купел", с което ще бъде възстановена част от уникалното природно и културно наследство на София, както и довършване на ремонта на Театър „София" – един от символите на културния живот на столицата.

Друга част от ресурса ще бъде насочена към неотложни и напреднали инфраструктурни проекти, чието завършване е от ключово значение за устойчивото развитие на града.

Паралелно с това ще бъде осигурено финансиране за ремонт и текуща поддръжка на пътищата в обем, съпоставим с предходни години, така че да се гарантира качествената зимна подготовка и да се намалят разходите за аварийни ремонти през пролетта.

Общината ще спази и поетия ангажимент средствата от увеличението на туристическия данък да бъдат насочвани изцяло към развитието на София като туристическа дестинация чрез подкрепа за културни, инфраструктурни и маркетингови инициативи, които изграждат устойчив и разпознаваем облик на града.

Заместник-кметът по финанси и здравеопазване Георги Клисурски заяви, че актуализацията е „израз на финансова отговорност и управленска ефективност, така че София да ускорява, вместо да стагнира, своето развитие, защото гражданите очакват повече реализирани обекти и конкретни резултати".

Предложението за актуализация на Бюджет 2025 е резултат от подробен анализ на общинската администрация и проведена конструктивна политическа дискусия между партиите в Столичния общински съвет. То представлява консенсусен вариант, изграден на база реални данни и споделено разбиране за приоритетите на града, поради което се очаква широка подкрепа при предстоящото гласуване.

От Столична община призоваха общинските съветници да подкрепят актуализацията като необходима стъпка за гарантиране на реалното изпълнение на приоритетите на града. Кметът подчерта, че когато става дума за инвестиции в децата, здравето, водата и културата, може да има различия във възгледите как да се постигнат резултатите, но не и дали те трябва да бъдат постигнати.