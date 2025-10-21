Мъж се блъсна с колата си в къща в първомайско село и избяга

През почивните дни са арестувани други четирима пияни водачи в Пловдив и областта

Местен жител на първомайското село Езерово се блъснал с колата си в къща, а след това избягал, съобщават от МВР.

Той бил заловен от униформените на Районното в Първомай, но при проверката отказал да бъде тестван с дрегер, както и да даде кръвна проба за химичен анализ и го задържали.

За изминалите почивни дни в Пловдив и областта с полицейски заповеди са били арестувани още четирима пияни водачи.

На кръстовище в Кричим от екип на Районното в Стамболийски бил установен 45-годишен мъж, седнал зад волана с около 1,6 промила. Подобна стойност е отчетена и при друг на 36 години, проверен от служители на Второ Районно в централната градска част на Пловдив. В ареста на Първо Районно пък попаднали двама водачи, на 40 и 61 години. По-младият бил заловен с около 1,8 промила на бул. „Ал. Стамболийски" в Пловдив, а по-възрастният шофирал с 1,55 промила в отсечката между селата Първенец и Храбрино.