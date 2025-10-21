Вълчев свика извънредно съвещание заради наръганото дете в столично училище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата. Това заявиха от пресцентъра на МОН.

Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво.

Във връзка с инцидента от 21 октомври в столично училище, при който осмокласник наръга с нож 12-годишно дете, е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.