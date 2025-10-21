ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благодетелят на "Ботев" (Пд) помогна за спасението...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21547777 www.24chasa.bg

Вълчев свика извънредно съвещание заради наръганото дете в столично училище

2640
Красимир Вълчев

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата. Това заявиха от пресцентъра на МОН.

Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво.

Във връзка с инцидента от 21 октомври в столично училище, при който осмокласник наръга с нож 12-годишно дете, е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.

Красимир Вълчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса