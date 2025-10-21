Съдът в Стара Загора задържа българин, издирван за убийство във Франция

Окръженият съд в Стара Загора взе мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на български гражданин, издирван в Република Франция за извършено умишлено убийство, съобщават от съда. 34-годишният К.И. остава в ареста въз основа на постъпила Европейска заповед за арест, издадена от вицепрокурор на Република Франция.

Европейската заповед за арест е издадена с цел К. И. да бъде предаден на френските съдебни власти за провеждане на наказателно производство спрямо него, тъй като се издирва за извършено умишлено убийство.

За това престъпление най-тежкото наказание, което се предвижда по законите на издаващата държава-членка, е до 30 години „лишаване от свобода".

В справката за съдимост на К. И. е отразено, че същият е осъждан в Република Франция.

Окръжният съд в Стара Загора прие, че Европейската заповед за арест отговаря на всички изисквания на ЗЕЕЗА. Целта на мярката, която се взема съгласно ЗЕЕЗА, е да гарантира участието на исканото лице в съдебното производство по същинското разглеждане на Европейската заповед за арест. Предвид тези обстоятелства съдебният състав постанови задържането на 34-годишния мъж.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – Пловдив в 3-дневен срок.