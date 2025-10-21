Отварят още 30 дка от парка на Военна академия за граждани

Още 30 дка от парка на Военна академия в София ще бъдат отворени за граждани. Това съобщи във фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.

”Повече зелени пространства в центъра на София ще бъдат достъпни за хората. Подписах споразумение с Военната академия „Г. С. Раковски", с което още 30 декара от парка, след като бъдат благоустроени, ще бъдат отворени за гражданите. Така ще има общо 90 декара зеленина в сърцето на града – за разходки, спокойствие и време с близките”, пише Терзиев.

В момента гражданите продължават да имат достъп до близо 60 декара от парка: през лятото - от 7,30 до 20,30 ч, а през зимата - от 9 до 17 ч

”Споразумението надгражда партньорството между Столичната община и Военната академия – не само заради парка, а и с общи усилия в: образованието и стажантските програми за студенти; културни и младежки инициативи; проекти в областта на културата, спорта, сигурността и обществения живот. Военната академия е институция с традиции, дисциплина и чувство за дълг. Точно този дух искаме да пренесем и в управлението на града – последователност, почтеност и работа в полза на хората, не на интереси. Благодаря на генерал-майор Стойко Прокопиев и на екипа на Академията за откритото партньорство и уважението. Когато институциите работят заедно, печелят гражданите – а това е смисълът на всяко управление. Още една стъпка към по-отворен, зелен и достъпен град. Това е конкретно действие – за по-достъпна, по-зелена и по-човешка София. София може повече – и го правим, ден след ден”, завършва Терзиев.