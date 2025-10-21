Всеки пети шофьор е с проблем със зрението, което го прави скрита заплаха на пътя

Всеки пети шофьор е с компрометирано зрение, което го прави скрита заплаха на пътя. Това показва кампанията "Дай път на зрението", организирана от Националната асоциация на оптиките (НАО) в партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата". Тя е обхванала 602 шофьори от цялата страна през юни 2025 г.

Ключовата и най-притеснителна констатация е драстичното разминаване между субективната преценка на водачите и обективната реалност. Докато 52,5% от участниците заявяват, че не виждат достатъчно добре, обективният скрининг показва, че реалната нужда от корекция на зрението е при 71,8% от тях. Това означава, че приблизително всеки пети шофьор (19,3%) е на пътя с компрометирано зрение, без дори да го осъзнава, което го превръща в скрита заплаха. Над 65% имат астигматизъм – състояние, което сериозно влошава качеството на зрението при нощно шофиране. Едва 19,6% от участниците имат перфектна зрителна острота.

Проучването разкрива и друга тревожна тенденция - опитните водачи, с над 15 години стаж, често подценяват влошаването на зрението си с възрастта и не търсят навременна помощ. "Проблемът не е само в това, че шофьорите не виждат добре, а че голяма част от тях не знаят, че не виждат добре.", заявяват представители на НАО.

От агенцията се позовават на проучвания на Европейския съвет по оптометрия и оптика. Над 90% от информацията, която шофьорът обработва, е визуална, а лошото зрение е допринасящ фактор за значителен брой пътнотранспортни произшествия. Намалената зрителна острота пряко влияе върху времето за реакция. Например, шофьор с намалено зрение може да се нуждае от до 3 секунди повече, за да разчете пътен знак или да идентифицира опасност. При скорост от 90 км/ч, това означава изминаване на допълнителни 75 метра преди предприемане на действие – дистанция, която често е фатална.

Кампанията цели повишаване на обществената информираност относно критичната роля на доброто зрение за безопасността на пътя. Освен събирането на данни за състоянието на зрението на водачите, основен акцент е поставен и върху лична отговорност и осъзнаването на важността на зрението за безопасността на пътя.

Тя постигна своята цел, като не само успешно идентифицира и измери мащаба на един сериозен фактор за пътния травматизъм, но и създаде статистическа база данни за очното здраве на шофьорите. Резултатите не са просто статистика – те са аларма, коментират от агенцията.