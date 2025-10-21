Бобчева: Очакваме правно становище, за да обявим решенията за мегапоръчката за чистенето на София

Днес ще се обсъждат правните възможности за решенията по мегапоръчката за почистването на София в следващите 5 г. Шеста зона, в която са районите "Люлин" и "Красно село", ще бъде прекратена. Почистването на двата района ще бъде възложено на "Софекострой" чрез инхаус процедура. Все още нямаме отговор от общинското дружество каква техника ще бъде закупена със заема от 9 млн. лв. - нова или втора ръка. Това заяви зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева.

"Инхаус процедурата не е дълга като време, но трябва и желание от другата страна, за да я проведем. Да знаем "Софекострой" с какво разполагат, за да е ясна задачата, която ще възложим. Имаме буфер от време, в който може да ползваме техниката от другите общини. Ползваме я безвъзмездно. Но това не е трайното решение, затова се надявам със "Софекострой" да постигнем съгласие. Относно останалите шест зони - надявам се, че колегите чисто юридически ще ни изготвят цялостен план за останалите позиции, какви биха били действията и сроковете. Надявам се да постигнем съгласие днес и да ви го представим в най-кратки срокове. Държим решението да е издържано юридичесаки, тъй като няма гаранция, че няма да има обжалване, което ще забави самият процес", обясни още Бобчева.

Вече имаме 10 сметосъбиращи камиона за районите "Люлин" и "Красно село", но някои от тях се чупят. Надявам се скоро да можем да ползваме и камионите от Гората.бг, които още не са минали сервиз. Имаме 7 екипа на СПТО за камионите - 5 дневна смяна и 2 за нощна. Имаме проблем с намирането на работници, които да са в екип с шофьорите. "Софекострой" обслужва граничните улици на двата района. Но това, че машините се развалят, а хората се разболяват и няма буферни екипи, които да ги заместят, е големият проблем, обясни Бобчева.

Екокомисията гласува и доклад на съветниците от групата на БСП в СОС, с който се възлага на кмета на София да изготви финансов и правен анализ дали да се създаде столично общинско предприятие "Чистота", което да поеме дейностите по почистване на града.

Такива предприятия има в градове като Виена, Атина и Мюнхен, а у нас - в Пловдив, Троян, Харманли и Лом. До 9 месеца трябва да бъде внесен доклад с анализ, а до 6 месеца - междинен отчет. В анализа трябва да се включи и сравнение с опита от две общини в България и две чужди, които имат такова предприятие.

Според Бобчева по груби сметки такова предприятие би трябвало да има около 2500 служители, а инвестицията би била около 500 млн. лв. Затова тя предложи анализът да е не за цяла София, а за няколко зони, в които да влизат различни райони - с еднофамилни къщи, с панелни блокове и част от центъра.