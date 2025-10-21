"Не сте сами" на Агенция "Митници" и НАП даде старт на новата учебна година с лекция пред 200 ученици в Банкя

За втора поредна учебна година обединената кампания на Агенция „Митници" и НАП „Не сте сами" провежда срещи с ученици от София и страната по темите за опасностите от употребата на наркотични вещества и рисковете от развиване на хазартна зависимост. Това съобщиха от Агенция „Митници" на сайта си. СНИМКА: Сайт на Агенция "Митници"

На 20.10.2025 г. лицата на кампанията – началникът на отдел „Борба с наркотрафика" в Агенция „Митници" Стефан Бакалов и директорът на „Комуникации" в НАП Анна Митова, посетиха 78 Средно училище „Христо Смирненски" в гр. Банкя. Двамата изнесоха презентации пред повече от 200 ученици и учители за рисковете от употреба на наркотици и хазартната зависимост. И двете лекции предизвикаха активни реакции и поредица въпроси, а на финала служители от отдел „Борба с наркотрафика" направиха демонстрация на търсене на наркотични вещества с обучено митническо куче, в която се включиха и най-смелите сред учениците. СНИМКА: Сайт на Агенция "Митници"

Цел на кампанията „Не сте сами" е тийнейджърите да получат достоверна и пълна информация за две от най-страшните зависимости - от дрога и хазарт. СНИМКА: Сайт на Агенция "Митници"

648 нови психоактивни вещества са регистрирани от Мониторинговия център на Европейската комисия за миналата година, а над 15 от тях са установени и в България, коментира Стефан Бакалов – началник отдел „Борба с наркотрафика" и допълни, че цел на кампанията е младежите да получат информация за това колко голяма част от наркотиците са опасни не само защото водят до зависимост, но и защото са смъртоносни. Кампаниите и действията на институциите срещу вейповете са дали добър резултат, но едни вещества и начини на употреба се заместват с други, затова информирането на младежите е ключово. Според Бакалов тази възрастова група е най-податлива на модни тенденции, което крие много опасности.

Анна Митова, директор на „Комуникации" в НАП, обърна внимание на тревожната тенденция за „синдикални" залози, при които по-голям съученик или роднина прави залози вместо тийнейджърите, като по този начин непълнолетни заобикалят закона и получават достъп до хазартни игри. От началото на годината са спрени 1700 нелегални сайта за залагания, а през 2024 г. те са били над 3000. СНИМКА: Сайт на Агенция "Митници"

„Битката с нелегалния хазарт е постоянна и е важно младежите да са информирани, защото нелегалните залагания са извън регулация и носят още повече опасности", посочи Анна Митова и допълни, че над 49 000 пълнолетни лица са вписани в регистър на хазартно уязвимите лица, което говори за мащаба на проблема с хазартната зависимост. СНИМКА: Сайт на Агенция "Митници"

Дейностите по кампанията ще продължат с презентации и по двете теми в различни училища в София и страната.

Обединената кампания на Агенция „Митници" и НАП „Не сте сами" започна през лятото на 2024 г. като продължение на инициативата на отдел „Борба с наркотрафика", която над 23 години запознава учениците с опасностите от наркотиците.

