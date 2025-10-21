Дадоха на съд мъж, откраднал кола в София и я карал дрогиран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура предаде на съд 34-годишен мъж, който е отнел противозаконно автомобил и го шофирал след употреба на наркотични вещества.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 12.04.2025 г. в ж.к. „Люлин" в гр. София обвиняемият К.Н. е отнел противозаконно лек автомобил „Ситроен".

На 13.04.2025 г. К.Н. е бил спрян от полицейски служители, които установили, че автомобилът е откраднат. Те направили и „Дръгтест 5000". Резултатите от теста oтчели, че обвиняемият е шофирал след употреба на метадон и кокаин. К.Н. е отказал да даде проби за изследване в болница, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл.346, ал.1 НК и по чл. 343б, ал. 3 НК. Обвиняемият К.Н. е осъждан. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи. Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Към момента К.Н. е с наложена мярка „задържане под стража".

Делото срещу подсъдимия продължава в Софийски районен съд.