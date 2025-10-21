ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мним търговец на одеяла обра възрастна жена

Мним търговец на одеяла обра възрастна жена

снимка: pixabay

Криминалисти от Районното управление (РУ) - Нови пазар установиха и задържаха извършител на грабеж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен.

Около 16:00 часа на 20 октомври в частен дом в село Войвода е влязъл непознат мъж, който казал, че е търговец и предлага завивки и одеяла. Предложил е на 85-годишна жена да си купи. В момента, в който тя е извадила събрани 200 лева, той ги е издърпал и е напуснал жилището.

Подаден е сигнал в РУ - Нови пазар. Криминалистите са предприели незабавни действия за установяване на извършителя. Установен и задържан на километри от селото е 42-годишен криминално проявен мъж от силистренското село Голеш.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в РУ - Нови пазар. Паричната сума е иззета и ще бъде възстановена на жената. Случаят е докладван в компетентната прокуратура, работата по документиране на образуваното за извършено престъпление продължава. 

 

 

