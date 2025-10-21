Издириха бащата на тройния убиец от Люляково, в шок е

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ловната пушка, с която са застреляни две жени и 13-годишно момиче, е незаконна

Бащата на 25-годишния Фахри Мустафа от руенското село Люляково, който тази нощ застреля майка си, сестра си и леля си, е издирен и вече разпитан от разследващите, научи "24 часа" от свои източници.

48-годишният Селим Мустафа бил в шок от случилото се и не можел да повярва, че синът му е извършил тройно убийство.

Стана ясно още, че ловната пушка, с която са застреляни жертвите, е незаконна, довериха разследващи. Тепърва ще се установява с какъв калибър патрони са убити двете жени и момичето. Това ще стане ясно едва след аутопсията на телата, открити обгорели в къщата.

Бащата Селим и 25-годишният Фахри са имали съдебна забрана да доближават семейството си заради системно домашно насилие. Това била причината баща и син да обитават мизерна постройка в единия край на селото.

Както 24 часа писа по-рано днес, малко след 4 часа тази сутрин Фахри нахлул в родния дом с ловна пушка и застрелял майка си, леля си и 13-годишната си сестра. Той стрелял и по 7-гдишното си братче, но то успяло да се изплъзне и да отиде при съседи.

В Люляково в момента са топ криминалисти и прокурори от Бургас , разследването продължава.